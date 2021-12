[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제이미가 완벽한 몸매를 자랑했다.

22일 제이미는 자신의 인스타그램에 "Give me more 깁미러브"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진 속 제이미는 독특한 패턴이 들어간 블랙 투피스를 입고 도발적인 포즈를 취하고 있다.

한편 제이미는 지난 9월 싱글 앨범 '노 넘버스'를 발매했다.

