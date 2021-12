캐나다, 코로나19 日 신규 확진 1만4934명…역대 최대

[아시아경제 권재희 기자] 캐나다의 일일 코로나19 신규 확진자 수가 지난해 초 코로나19 팬데믹이 시작한 이후 최고기록을 경신했다.

22일(현지시간) CTV 등 캐나다 현지 언론에 따르면 이날 기준 캐나다의 코로나19 신규 확진자 수는 1만4934명으로 집계됐다. 하루에 3000명 안팎의 확진자가 나온 이달 초와 비교하면 한 달도 채 되지 않아 5배 가까이 폭증한 셈이다.

이날 캐나다에선 퀘벡, 브리티시 컬럼비아(BC), 앨버타주 등 주요 지역에서 하루 확진자로는 주별 최다치를 기록했다.

최근 7일간 평균 신규 확진자도 1만479명으로 코로나19 발생 이후 최고치를 기록했다. 22일 검사수 대비 양성률은 7.7%였다.

캐나다 보건당국은 3∼4개 주에서 코로나19의 변이인 오미크론이 우세종이 된 것으로 보고있다.

사흘 연속 일일 신규 확진자수가 최다를 기록한 퀘벡주는 확진자 중 오미크론 변이가 차지하는 비율이 80% 가까운 것으로 조사됐다.

테레사 탬 캐나다공중보건국 보건관은 "예측 모델에 따르면 내년 1월 초까지 매우 높은 수의 신규 확진자가 나올 수 있다"라며 "증가 속도를 줄이려면 당장 긴급히 대처할 필요가 있다"고 경고했다.

특히 보건 관계자들은 전국적으로 중증 환자가 증가하고 있다고 우려했다.

탬 보건관은 오미크론 변이가 급속히 확산하면서 의료 체계가 갑자기 압박받을 수 있다면서 연말 성탄절 여행·방문 계획을 미뤄달라고 당부했다.

퀘벡주는 이날 식당 합석이나 사적 모임 제한 규모를 6명 이내로 강화하는 새로운 대책을 추가하고 성탄절 이후 시행키로 했다.

캐나다(인구 3800만명)의 백신 접종 완료율은 12세 이상 인구 대비 87%다.

5∼11세 어린이도 32%가 최소 1회 백신을 맞았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr