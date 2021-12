bhc치킨, 뿌찌 굿즈 최초 공개

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨이 ‘뿌찌(PUCCI)’ 굿즈를 최초로 공개한다고 20일 밝혔다.

뿌찌는 지난 7월 진행된 ‘bhc 캐릭터 이름 공모 이벤트’를 통해 확정된 네이밍으로 고객들이 직접 지은 캐릭터명이라는 점에서 의미가 있다. bhc치킨의 인기 메뉴인 ‘뿌링클’ 애호가면서 치즈볼 튀기기 달인이라는 캐릭터 페르소나 역시 흥미를 끄는 요소다.

굿즈는 겨울철 실내 슬리퍼와 핸드폰 그립톡이다.

bhc치킨은 오는 23일까지 댓글 이벤트를 진행한다. 이벤트는 bhc 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램) 이벤트 게시글에 친구 아이디를 태그하고 ‘뿌찌’에게 전하고픈 메시지를 댓글을 남기면 자동 응모되는 방식이다.

당첨자는 24일 bhc 공식 SNS 채널을 통해 발표된다. 추첨을 통해 총 50명이 당첨자로 선발될 예정이다. 당첨자에게는 ‘뿌찌’ 굿즈 세트(슬리퍼, 그립톡)가 증정되며 이 중 1등에게는 닌텐도 스위치 라이트 옐로우가 추가로 제공된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr