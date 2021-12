대서양 연어가 부산서 산다 … 생애 전주기 양식 생산체계 구축키로

아이슬란드산 수정란으로 스마트양식 플랫폼·기술 개발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대서양 연어가 부산에서 쭉 살게 됐다. 수정란부터 성어까지 연어의 생애 전주기를 양식으로 관리하는 프로젝트가 부산에서 시작됐다.

부산시 수산자원연구소는 대서양연어 전주기 양식 생산체계 구축을 위한 기술개발 연구에 돌입했다고 19일 밝혔다.

수산자원연구소는 이 프로젝트를 위해 대서양연어 수정란 4만개를 지난 16일 아이슬란드에서 반입했다.

반입된 수정란은 검역과 통관절차를 거친 후 연어과 어류 전용 부화기에 관리돼 3~4주 후 부화할 예정이다. 사육 물의 교환이 필요 없는 순환여과양식시스템(RAS)에서 부화한 자어들을 대상으로 본격적인 양식 시험 연구가 진행된다.

수산자원연구소는 연어의 전주기 양식 기술개발을 위해 한국산 연어를 대상으로 소규모 순환여과양식시스템에서 예비 사육시험을 추진했었다. 이어 80t 규모의 해수 순환여과양식시스템 시설을 추가로 구축했다.

이번 연구결과는 기장군 일광면에서 2022년 12월 완공될 될 스마트양식 테스트베드에 적용할 계획이다. 스마트양식 플랫폼 개발을 통한 연어 양식산업이 부산의 미래 수산업 먹거리가 될 전망이다.

이국진 부산시 수산자원연구소장은 “연어양식 산업이 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 융복합 스마트양식으로 발돋움할 수 있도록 ICT-IOT 수산기술개발에 힘을 쏟고 있다”고 말했다.

이 소장은 “연어양식 기술표준화, AI 기반의 양식연구 실증 등 대서양연어 양식기술 고도화에 집중할 계획”이라고 했다.

