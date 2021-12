3만원에 산 그림, 알고보니 591억짜리…잭팟 터진 美 남성

[아시아경제 황수미 기자] 미국의 한 남성이 저렴하게 산 그림이 르네상스 시대 유명 화가의 작품으로 밝혀져 화제다.

지난 15일(현지 시각) 뉴욕포스트에 따르면 미국 매사추세츠주 콩코드에서 익명의 남성 A씨가 30달러(약 3만5000원)에 구매한 그림이 독일 르네상스 화가 알브레히트 뒤러(Albrecht Durer)의 스케치 원본으로 밝혀졌다.

이 그림은 한 여성이 노랗게 빛바랜 천 위에 아이를 안고 있는 모습을 그린 스케치로, 그림 밑부분에는 'A.D'라는 인장이 남아있다.

'A.D'는 독일 최고의 미술가로 알려진 알브레히트 뒤러(Albrecht Durer)를 표현하는 문양으로 널리 알려져 있다.

하지만 A씨는 자신이 구매한 그림이 의미 있는 작품이라고 생각하지 않았다.

지난 2016년 건축가였던 이웃 주민의 유품 정리 벼룩시장에 참석한 A씨는 이 작품을 보고 20세기에 제작된 모조품이라고 생각했다고 전했다.

이 작품의 진가를 알아본 건 미술 전문가 클리포드 쇼어였다. 그는 2019년 A씨의 집을 방문한 후 조건 없이 10만 달러(약 1억1800만원)의 선급금을 내고 이 그림을 구매했다.

쇼어는 이 그림을 두고 "내가 본 것 중 가장 위대한 위조품이거나 걸작이었다"고 말했다.

다만 쇼어는 A씨에게 최종적으로 얼마의 금액을 건넸는지 밝히지 않았다.

이 그림은 2년간의 감정 끝에 뒤러의 원본으로 확인됐다. 이후 '풀로 덮인 벤치에 앉은 꽃을 든 아이와 처녀'라는 이름으로 영국 아그뉴스 갤러리에 전시됐다.

쇼어는 언젠가 이 작품을 팔 계획이라면서도 "언제, 얼마인지는 확신하지 못한다"고 말했다.

