경남 첫 오미크론 확진자 발생 … 해외 입국한 양산거주 30대 남성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 코로나19 '오미크론' 변이 확진자가 경남에서 처음 발생했다.

경남도는 지난 3일 미국에서 해외 출장을 마치고 돌아온 해외입국자 30대 남성이 코로나19 확진 후 오미크론 변이 분석 검사 결과 변이가 확인됐다고 16일 밝혔다.

이 남성은 입국 검사 당시에는 음성이었으나, 오미크론 출현 이후 강화된 조치에 따라 양산시 거주지에서 자가 격리 중 7일 확진됐다.

이에 질병관리청은 변이 검사를 했고 15일 확인됐다. 현재 동거 가족 2명 중 1명은 확진됐으며, 이들도 변이 검사를 진행 중이다. 동거 가족 확진자의 이동 동선과 관련해 동선 노출자 5명에 대해서도 검사 중이다.

경남도 관계자는 "코로나19 대응 지침에 따라 해외 입국자의 철저한 자가격리로 지역사회를 통한 변이 바이러스 전파 차단에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr