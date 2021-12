세종시, 내년 지역 예술인 지원에 21억원 투입

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 내년 지역 예술인 지원에 21억원의 예산을 투입한다.

시는 코로나19 확산으로 위기에 놓인 지역 예술인을 지원하기 위해 내년 11개(올해 8개) 지원사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

이들 사업에는 총 21억4700만원이 투입될 예정이다.

이는 올해 지원예산 15억4800만원보다 5억9900만원 늘어난 규모로 시는 청년예술 창작지원, 세종 아트페어 등 신규 사업을 추진해 청년 예술가를 육성하는 동시에 작품 유통 플랫폼 구축으로 지역 예술인의 창작활동과 판로개척을 지원할 계획이다.

또 기존 세종예술제에 전시·체험행사, 예술교류, 작품 판로 등 분야를 추가해 세종종합예술제로 개편하고 세종길거리공연, 문예회관 전시공연 사업비를 증액해 지역 예술인에게 실질적 활동기회를 제공한다.

앞서 시는 지난해부터 총 3회에 걸쳐 예술 활동 증명 등록 예술인에게 특별생계비를 지원했다.

특히 지역 예술인의 지위와 권리를 보호하고 창작활동을 활성화하는 취지의 ‘세종시 예술인 복지 증진에 관한 조례’를 제정했다.

이춘희 세종시장은 “코로나19 확산을 계기로 문화예술 분야에서도 비대면·디지털 사회로의 전환이 가속화되고 있다”며 “지역 예술인이 현재의 위기를 극복하고 비대면 시대에 걸맞은 경쟁력을 갖출 수 있도록 각종 지원방안을 마련해 추진할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr