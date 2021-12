현대건설기계, 울산공장에 2000억원 최대 규모 투자

생산능력 50% 향상…굴착기, 휠로더 등 건설장비 생산력 확대

4800대 추가 생산 가능해 연간 1만5000대 규모 가능

[아시아경제 이혜영 기자] 현대제뉴인(현대중공업 그룹 건설기계부문)의 자회사인 현대건설기계가 글로벌 경쟁력 강화를 위해 울산공장에 2000억원 규모를 투자한다고 14일 밝혔다.

현대건설기계는 이날 공시를 통해 울산공장 생산규모 확대 및 제조공정 간소화 등에 4년 동안 총 1941억원을 투자한다고 발표했다. 이는 현대건설기계가 2017년 현대중공업에서 분할해 신설법인으로 출범한 후 최대 규모의 투자다.

이번 투자는 공장 노후화로 비효율적이었던 생산 라인을 재정비해 효율을 극대화하고, 굴착기, 휠로더 등 건설장비 생산 규모 확대에 초점을 뒀다.

현대건설기계는 우선 기존 1공장과 2공장에 분산돼 있던 건설기계용 제관품 생산 및 조립 기능을 2공장으로 일원화해 생산 효율을 높일 계획이다. 이를 통해 제조공정 흐름 간소화에 따른 작업시간 단축과 물류비용 감소가 가능해져 수익 개선효과가 날 것으로 기대하고 있다.

신규 설비 도입 및 조립 라인 증축 투자를 통해 건설기계 장비 4800대를 추가 생산할 수 있게 되면 연간 1만5000여대 규모의 생산 공장으로 거듭나게 된다. 현대건설기계는 공장 내·외장 공사시 친환경 부자재를 사용하고 작업자 안전을 고려한 생산라인을 구성해 작업 공정간 위험요소를 줄이는 등 ESG 요소를 적극 반영할 계획이다.

현대건설기계는 이번 투자를 통한 생산능력 확대로 글로벌 건설장비 시장 호조에 효과적으로 대처해 지역별 시장점유율을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 영국의 글로벌 건설기계 전문 리서치 기관인 오프하이웨이리서치에 따르면, 글로벌 건설장비 판매량은 2025년까지 연평균 108만대를 기록해 꾸준한 호황을 기록할 것으로 전망된다. 특히 최근 미국에서 개발도상국들을 대상으로 한 '더 나은 세계 재건' 출범이 공식화되면서 신흥시장 확대가 기대되고 있는 상황이다.

현대중공업 그룹은 이같은 글로벌 환경을 고려해 지난 5월 건설장비 부문 생산 전문가인 최철곤 부사장을 글로벌생산혁신센터장으로 임명해 6개월 간 울산공장 생산효율 극대화 방안을 면밀히 검토해왔다.

지난달 현대건설기계 대표이사에 오른 최 부사장은 현대두산인프라코어와 선의의 경쟁을 통한 시너지 창출을 위해서는 울산공장 효율화가 시급하다고 판단, 곧바로 대규모 투자를 결정하는 등 실행에 나섰다.

최철곤 현대건설기계 대표는 "울산공장 경쟁력 강화는 현대중공업 그룹 건설기계부문 목표인 글로벌 Top5를 달성하기 위해 첫 번째 해결해야 될 과제"라며 "이번 투자를 통해 보다 효율적인 작업으로 건설장비를 제작, 납품함으로써 브랜드 경쟁력을 한 차원 끌어올릴 것"이라고 말했다.

