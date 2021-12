스카이72골프장의 ‘이웃 사랑’이다.

13일 인천사회복지공동모금회에 6억원의 성금을 전달했다. 스카이72 하늘천사 기금과 11월 마지막 주 일요일 전체 매출액, 캐디와 임직원이 낸 돈에 스카이72가 별도로 보탠 금액을 합쳤다. 2005년 개장 이후 17년째, 누적 성금 총액은 95억3000만원에 이른다. "코로나19 상황으로 위축된 기부 심리를 해소하기 위해 작년에 이어 올해 역시 성금 규모를 확대했다"고 설명했다.

조상범 인천사회복지공동모금회 회장은 "스카이72는 해마다 빠짐없이 인천 지역 기업 가운데 가장 많은 성금을 냈다"며 "17년 동안 변함없이 보내준 그 뜻을 알기에 더 공정하고 뜻깊게 기탁금을 운용하겠다"는 감사의 마음을 전했다. 국제백신연구소(IVI), 월드비전, 대한적십자사, 메이크어위시재단 등 도움이 필요한 60여 개 사회사업기관에 전달한다.