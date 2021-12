TV·유튜브서 실시간 중계 예정, 집콕 해맞이

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 코로나19 재확산과 오미크론 감염자 증가로 경북 포항시가 제24회 호미곶 한민족 해맞이 축전 공식 행사를 취소한다.

올해 마지막 날인 31일부터 내년 1월 1일까지 이틀간 호미곶 해맞이광장을 폐쇄하고 광장 진입로도 전면 통제한다.

공식 행사는 취소됐으나 시민과 관광객을 위해 지역 케이블방송사와 유튜브 채널로 새해 인사, 사자성어 발표, 일출 장면 등을 실시간 중계한다.

직접 보지 못해 가장 아쉬움이 클 일출은 호미곶과 환호공원 스페이스워크에서 이원 중계로 진행할 예정이다.

시 관계자는 “코로나19 지역 내 확산을 막고 시민의 안전한 새해맞이를 위해 부득이하게 결정했다”라며 “가정에서 TV 방송과 유튜브 채널로 호미곶 일출을 감상하길 바란다”라고 말했다.

