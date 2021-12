프랑스, "위조 백신증명서 유통 관련 400건 조사중"

가짜증명서 냈던 확진자 치료 도중 사망

위조 방역패스 수천장 발견..."보건 전문가들도 연루"

[아시아경제 이현우 기자] 프랑스 정부가 조직적으로 코로나19 백신증명서(방역패스)를 위조, 유통한 사례와 관련해 수백건의 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 보건 전문가들도 상당수 연루된 것으로 알려지면서 향후 파장이 확대될 전망이다.

12일(현지시간) AP통신에 따르면 제랄드 다르마냉 프랑스 내무장관은 이날 프랑스 RTL 라디오에 출연해 "가짜 코로나19 방역패스 수천장이 발견됐으며, 가짜 방역패스 판매와 관련해 약 400건의 조사가 진행 중"이라고 밝혔다. 이어 "일부 사례의 경우 보건 전문가들과도 연관돼 있다"고 밝혔다. 다만, 그동안 얼마나 많은 용의자를 체포했는지 등 자세한 내용은 밝히지 않은 것으로 알려졌다.

최근 프랑스에서는 코로나19에 감염돼 파리 지역 병원을 찾은 여성이 위조된 방역패스를 제시한 상태에서 치료를 받다가 숨진 사례가 발생하면서 논란이 확산됐다. 가짜 방역패스가 아니었다면 사망 여성이 백신 미접종자란 사실을 알고 항체치료 등 더 적극적인 조처가 가능했을 것으로 알려지면서 위조 방역패스 유통 혐의자들을 수색, 검거해야한다는 목소리가 높아지고 있다.

현재 프랑스에서는 방역패스가 없으면 식당, 카페, 영화관, 헬스장, 도서관 등 사람이 많이 모이는 곳에 들어갈 수 없고 장거리를 이동하는 버스나 기차, 비행기 탑승도 어려운 상태다. 방역패스는 백신 추가접종(부스터샷)을 받았거나, 24시간 안에 받은 코로나19 검사 결과가 음성이거나, 과거 코로나19에 걸려 항체가 있는 사람이어야 받을 수 있다.

오미크론 변이 확산으로 프랑스 역시 다른 유럽국가들과 마찬가지로 병상부족이 심각해지고 있다. AP 통신에 따르면 코로나19 중증환자가 프랑스 내 병원 중환자실의 절반가량을 차지하고 있으며, 매일 100명 이상이 코로나19로 숨지면서 일부 지역에선 병상 부족 문제 때문에 긴급하지 않은 수술도 미뤄지고 있다고 전했다.

