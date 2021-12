제주소방서, 비대면 주요업무 성과보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 소방공무원이 참석한 가운데 비대면 영상회의를 통해 올해 주요업무 성과보고회를 개최했다고 12일 밝혔다.

보고회는 올 한해 주요 소방업무 추진사항에 대하여 성과분석을 통해 내년 주요 소방업무계획 수립 및 추진에 적극 반영하고자 개최됐으며 주요업무 추진 우수 부서에 대한 시상도 함께 진행됐다.

제주소방서는 올 한 해 동안 코로나19 대응 및 3만7천여건의 현장 출동과 더불어 노형119센터·화북119센터 청사 증축 준공, 소통이 있는 활기찬 직장만들기 추진, 현장안전점검관 확대 운영, 계절별 맞춤형 소방안전대책 추진 등의 다양한 분야에서 성과를 이뤘다.

고재우 제주소방서장은 “2021년 주요업무 성과분석을 통해 2022년 소방정책에 적극 반영하여 도민에게 향상된 소방서비스를 제공하도록하겠다”고 말했다.

