[아시아경제 박형수 기자] 스위스의 의약품 규제 당국이 10일(현지시간) 어린이를 대상으로 한 화이자의 코로나19 백신 접종을 승인했다.

스위스메딕은 보도 자료에서 "화이자의 코로나19 백신 임상 실험 결과는 5∼11세 연령대에서 안전하고 효능이 있다는 점을 보여준다"고 밝혔다.

용량은 성인의 3분의 1인 10㎍, 1차와 2차 간 접종 간격은 3주로 할 것을 권고했다.

스위스메딕은 부작용으로 주사 부위의 통증과 피로감, 두통, 발열 등이 있을 수 있으나 성인보다는 덜 발생한다고 판단했다. 다만 어린이에 대한 실질적인 접종은 연방 백신접종위원회(FCV)의 권고에 따라 진행할 것이라고 덧붙였다.

스위스메딕은 어린이를 대상으로 한 모더나의 코로나19 백신 사용 여부도 검토하고 있다.

