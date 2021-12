아이파크몰, '테이크아웃 테이크아트' 팝업 갤러리 진행

[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 연말 기부도 하고, 다양한 예술 조형물도 소장 할 수 있는 '테이크아웃 테이크아트; 팝업 갤러리를 선보인다고 10일 밝혔다.

'테이크아웃 테이크아트'는 '아트를 일상으로 테이크아웃하다'라는 슬로건으로 자신만의 이야기를 담은 크리에이터, 소규모 브랜드, 셀렉터들과 대중이 소통하며 경험 할 수 있는 문화 플랫폼을 제공하는 '아트 디렉팅 컴퍼니'다.

아이파크몰은 서울 용산구를 기반으로 활동하는 지역 내 예술인과 초대작가의 아트포스터, 일러스트캘린더, 세라믹 오브제 등을 감상하고 소장 할 수 있는 팝업 갤러리를 진행한다. 이를 통해 고객들에게 다양한 볼거리를 제공하고 지역 신진 작가들에게 판로를 제공한다는 설명이다.

팝업 갤러리 한 켠에는 누구나 참여 가능한 드로잉월을 마련해 크리스마스 이미지를 공유하고 크리스마스 디스플레이를 모두가 함께 완성해나가는 경험을 제공한다.

아이파크몰 '테이크아웃 테이크아트' 팝업 갤러리는 판매 수익금 중 일부를 '사랑의 열매'를 통해 기부한다.

아이파크몰이 선보이는 '테이크아웃 테이크아트' 팝업 갤러리는 더 센터 6층에서 오는 31일까지 만날 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr