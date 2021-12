[아시아경제 공병선 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 94,500 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 281,293 전일가 94,700 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨솔루스첨단소재, 종속회사 캐나다서 770억 규모 유형자산 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 계열사 볼타에너지솔루션스에 541억원 규모의 채무보증을 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 11.05% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr