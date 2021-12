임기 시작일은 10일

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 9일 "문재인 대통령은 오늘 오후 3시 50분경 김의철 한국방송공사 사장 임명안을 재가했다"고 밝혔다. 김 사장의 임기 시작일은 10일이다.

