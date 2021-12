기업하기 좋은 도시 부산 … 부산시 벤처펀드, 중소·벤처기업 집중투자

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] ‘부산 지역뉴딜 벤처펀드’가 BNK벤처투자와 부산의 중소·벤처기업에 집중투자를 시작한다.

부산시는 ‘부산 지역뉴딜 벤처펀드’의 1호 자펀드인 ‘비엔케이 부산지역뉴딜 벤처펀드’를 결성했다.

9일 박형준 부산시장과 한국벤처투자 장상익 벤처투자본부장, BNK벤처투자 도승환 대표이사가 참석해 1호 자펀드 결성식을 개최한다.

‘비엔케이 부산지역뉴딜 벤처펀드’는 모펀드인 ‘부산 지역뉴딜 벤처펀드’ 150억원, BNK벤처투자 40억원, 부산은행 30억원, 경남은행 20억원, BNK캐피탈 10억원 등 총 250억원 규모로 조성된다.

펀드는 투자기간 3년, 존속기간 8년으로 운용될 계획이다.

펀드는 부산시 7대 전략산업, 부산의 중소·벤처기업, 규제자유특구 내 중소·벤처기업에 약정총액의 60% 이상 투자할 예정이다. 특히 부산 중소·벤처기업에 65억 이상 투자할 예정이다.

‘부산 지역뉴딜 벤처펀드’는 1조2000억원 규모 창업펀드의 연차별 조성계획 중 하나이다. 펀드는 부산 벤처투자생태계 형성과 지역 중소벤처기업 육성을 위해 조성됐다.

부산시와 기술보증기금, 한국모태펀드는 3년간 912억원 규모의 모펀드를 조성한다. 이를 기반으로 1300억원 규모의 자펀드도 결성할 예정이다.

지난 11월 5일 304억원 규모로 모펀드 1차 결성을 마쳤다. 자펀드는 2021년 안에 총 500억원 규모로 결성할 예정이다.

박형준 부산시장은 “1조2000억원 규모 창업펀드 조성으로 부산의 벤처투자생태계를 선순환시켜 ‘기업하기 좋은 도시 부산’을 만들겠다”라고 말했다.

