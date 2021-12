업비트, 보이스피싱 대응 역량 강화…24시간 보이스피싱 전담 콜센터 공개

범죄 행위 사전 탐지 위해 자체 이상거래탐지시스템에 머신러닝 기술 도입

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 업비트는 투자자 보호를 위해 24시간 보이스피싱 전담 콜센터를 공개한다고 8일 밝혔다.

업비트의 보이스피싱 전담 콜센터는 보이스피싱 대응 전담 인력으로 운영된다. 업비트를 통한 디지털 자산 출금을 요청 받았거나 요청에 따라 이미 출금을 했다면 전담 콜센터로 연락해 도움을 받을 수 있다.

추가 피해 예방을 위한 고도화 작업도 지속 추진 중이다. 자체 이상거래탐지시스템에 머신러닝 기술을 도입해 AI가 금융사기 패턴을 24시간 내에 학습한 후 거래 및 입출금 이력에서 범죄 행위를 사전에 탐지한다.

향후 업비트는 보이스피싱 대응 인력을 두 배 이상 확충하고 선제적 조치가 적시에 이뤄지도록 할 예정이다. 또한 범죄 피해 확산을 방지하기 위해 자체 탐지 장치를 가동하면서 적발한 사례를 지속적으로 알리고 대처방법도 적극적으로 안내할 계획이다.

업비트 관계자는 “보이스피싱이 의심되는 상황이지만 전화통화가 불안정하거나 신속한 대응이 필요한 고객에게는 부담 없이 업비트로 찾아올 수 있도록 규정 한도 내에서 방문 택시비도 지원하기로 했다”고 말했다.

