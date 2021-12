한국거래소, ‘KRX ON’ 창간호 발간

거래소 부서 및 직원들 일상 등 소개

한국거래소는 새로운 잡지 'KRX ON' 창간호를 발간했다고 8일 밝혔다. (제공=한국거래소)

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 새로운 잡지 ‘KRX ON’ 창간호를 발간했다고 8일 밝혔다. ‘KRX ON’은 시장 참가자와의 따뜻한 소통을 시작하는 창구라는 의미를 담고 있다.

창간호는 급변하는 자본시장에서 옛것과 새것의 적절한 조화가 필요하다는 메시지를 담고자 ‘Connect Old and New’(옛것과 새것의 연결)이란 주제로 기획됐다. 세부적으로는 ‘잇다’ ‘맺다’ ‘더하다’ 등 총 3개의 카테고리로 구성됐다. 또한 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 흐름에 부합하기 위해 재생지와 콩기름 잉크를 활용해 만들어졌다.

이번 창간호는 보다 친근한 이미지로 대중들에게 다가가기 위해 지금까지 잘 알려지지 않은 거래소 부서 및 직원들의 일상 등을 소개했다.

거래소 관계자는 “올바른 투자 문화 확산 및 자본시장 발전에 기여한 공로가 큰 김동환 대안금융경제연구소장의 특별 인터뷰도 담는 등 독자의 흥미를 유발할 수 있도록 구성했다”고 설명했다.

