4302만명에 '코로나 상생 국민지원금' 10조 7565억 지급

이의신청 46만 1000건, 인용 등 통해 30만 8000명에게 769억원 추가 지급

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 코로나 상생 국민지원금 지급신청과 이의신청 처리를 마감한 결과 4302만 6000여명의 국민에게 10조 7565억원을 지급했다고 7일 밝혔다. 전체 가구 수의 86.0%에 해당하는 수치다.

행안부에 따르면 당초 지급 예정이었던 데이터베이스 상 지급대상자 중에서는 98.7%에 해당하는 4271만 8000여명에게 지원금이 지급된 것으로 집계됐다. 지급수단별 비율은 ‘신용·체크카드’로 지원금을 지급받은 국민이 72.1%로 가장 많았고, ‘지역사랑상품권’이 17.5%, ‘선불카드’가 10.4%로 그 뒤를 이었다.

아울러 데이터베이스 상 지급대상자 이외에도 이의신청 인용 등을 통해 30만 8000명에게 769억원이 추가로 지급됐다. 접수된 이의신청 건수는 46만 1000건이며, 사유별로는 건보료 조정 19만건(41.2%), 가구구성 변경 16만 7000건(36.3%), 해외체류자 귀국 2만 8000건(6.0%) 등으로 나타났다.

국민지원금 지급 개시 후 약 두 달 동안 신용·체크카드와 지역사랑상품권(카드형·모바일형)의 사용액을 분석한 결과 지급액 9조 2197억원 중 90.7%인 8조 3656억원이 사용된 것으로 조사됐다.

행안부는 "같은 기간 동안 국민지원금 총 지급액은 10조 6795억원으로, 지류형 지역사랑상품권 등도 동일하게 90.7%가 사용됐다고 가정한다면 총 9조 6906억원이 지역경제에서 사용된 것으로 추정된다"면서 "작년 5월에 지급된 1차 긴급재난지원금과 마찬가지로 올해 국민지원금도 지급 이후 약 두 달만에 약 90%가 신속하게 소비돼 단기적인 소비진작 효과가 높았던 것으로 해석된다"고 설명했다.

업종별로는 마트·식료품점 28.6%(2조 3897억원), 음식점 22.4%(1조 8776억원), 병원·약국 9.0%(7560억원), 편의점 8.6%(7198억원) 등에서 가장 많이 사용된 것으로 분석됐다.

한편 올해 국민지원금은 매출규모가 30억 이하인 영세·중소 가맹점에서의 사용 비중이 크게 높아져 지역 영세 소상공인들의 피해 회복에 기여한 것으로 분석됐다. 신용·체크카드로 지급된 국민지원금 사용액(6조 8761억원)을 가맹점 매출규모 구간별로 분석한 결과 연 매출액이 30억 이하인 영세·중소 가맹점에서 80.5%(5조 5364억원)가 사용된 것으로 나타났다.

전해철 장관은 “정부와 지자체는 국민들께서 지원금을 신속하고 편리하게 지급받아 사용하실 수 있도록 민-관 협력을 통한 지급체계 구축, 국민비서를 통한 안내서비스 도입, 찾아가는 신청 등 최선의 노력을 다해 왔다”면서 “정부는 앞으로도 골목상권과 지역경제 활력 제고를 적극 지원해 코로나 위기를 전국민이 함께 극복해낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

