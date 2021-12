해남군, 2022년도 어촌뉴딜 300 공모사업 2개소 선정

송지 동현·문내 임하 어항시설 정비 등 실시, 국비 119억 원 확보

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군 송지 동현항, 문내 임하항 2개소가 내년도 어촌뉴딜 300사업 신규대상지로 선정돼 국비 119억원 등 총 170억원의 사업비를 확보했다.

6일 군에 따르면 4년 연속 어촌뉴딜사업 공모에 선정돼 어촌 활성화와 주민소득 증가에 청신호가 되고 있다.

해양수산부의 국책사업으로서 지난 2019년부터 시행되고 있는 어촌뉴딜 300 사업은 낙후된 선착장 등 어촌의 필수기반시설을 현대화하고 지역의 특성을 반영한 특화사업을 추진해 지역경제에 활력을 불어넣는 지역밀착형 생활SOC사업으로 국비 70%를 사업비로 지원하게 된다.

2022년도 어촌뉴딜300사업은 전국 54개 시·군·구에서 187개소가 신청해 3.74대 1의 높은 경쟁률을 보였으며, 서면평가와 현장평가 및 종합평가를 거쳐 50개소가 사업지로 최종 선정됐다.

해남군은 사업대상지 공모를 앞두고 현장포럼 및 전문가와 맞춤형 자문회의를 개최하고 관련기관을 방문하는 등 면밀한 준비를 해 2개소가 선정되는 성과를 거뒀다.

군은 송지 동현항에 총사업비 94억원을 투입, 어항시설을 정비하고, 다목적 커뮤니티센터, 어항공원 등을 조성하며, 문내 임하항에는 76억원을 투입해 방파제 신설, 임하바다갤러리 조성, 복지센터 신축 등을 추진한다.

명현관 군수는 “삼면이 바다인 해남의 어촌 환경을 개선하기 위해 공모를 준비해 온 결과 4년 연속 사업선정의 쾌거를 이루게 됐다”며 “주민들의 삶의 터전인 어촌 환경 개선은 물론 필수 기반시설의 현대화로 지역주민이 체감할 수 있는 어업 생산성 증대와 소득 창출에 앞장서겠다”고 전했다.

한편 해남군은 지난 2019년 2개소 150억원, 2020년 3개소 247억원, 2021년에 2개소 182억원에 이어 2022년 2개소 170억원을 확보해 총사업비 749억원을 확보했으며 대상지는 총 9개소로 늘었다.

