엑세스바이오 "코로나 진단키트, 오미크론 변이 검출 가능"

[아시아경제 유현석 기자] 엑세스바이오는 코로나 항원 진단 제품이 코로나19의 변이인 오미크론 검출이 가능하다고 6일 밝혔다.

엑세스바이오가 최근에 시행한 인-실리코’(in-silico) 분석 결과, 국제 인플루엔자 정보공유기구(GISAID)에서 공개된 오미크론 변이 바이러스의 단백질 서열이 자사 제품의 표적(클레오캡시드 단백질)에는 영향을 미치지 않는다고 밝혔다.

또 재조합 항원(Recombinant antigen)을 이용한 항원-항체 시험을 추가로 시행했다. 오미크론을 포함, 세계보건기구(WHO)에서 우려변이로 지정한 알파, 베타, 감마, 델타 변이 바이러스 모두 진단 가능함을 확인했다.

엑세스바이오의 코로나 항원 주력 제품은CareStartTM COVID-19 Antigen test 및 CareStartTM COVID-19 Home test로 미국에서 생산하고 있다. 현재는 대부분 미국시장에서 소진되고 있다. 따라서 앞으로 시장 다각화 노력으로 해외시장 진출이 가속화 될 수 있을 것으로 기대했다.

최영호 엑세스바이오의 대표는 "미국 FDA 가 검증한 우리회사 제품의 우수한 경쟁력을 바탕으로 밀려들어오는 수주를 어떻게 효율적으로 생산하여 시장의 신속한 납기 요구를 맟혀 나가는게 앞으로 단기적으로 풀아나가야 할 숙제"라며 "이를 해결 하기 위해서 회사는 다수의 CMO 와 협상중이며 자체 내의 생산능력을 개선해 나가는데 주력하고 있다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr