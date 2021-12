문혁수 LG이노텍 전무, 무역의 날 '산업포장' 수상

광학부품산업 국가 경쟁력 향상·수출확대 기여 공로

LG이노텍은 제58회 무역의 날 기념식에서 문혁수 광학솔루션사업부장(전무)이 '산업포장'을 수상했다고 6일 밝혔다.

문 전무는 이날 수상으로 광학부품산업의 국가 경쟁력 향상과 수출확대에 기여한 공로를 인정받았다. 그는 2009년 LG이노텍에 입사해 2010년부터 광학솔루션 개발조직과 연구소 등 리더를 거치며 기술혁신을 주도해왔다. 이를 통해 LG이노텍의 카메라모듈과 3D센싱모듈을 세계 1등 제품으로 육성하는데 기여했다.

스마트폰용 카메라모듈 시장에서 세계 최초 기술도 잇따라 적용했다. 2010년 손떨림 보정(OIS) 기능이 적용된 카메라모듈, 2016년 전면 듀얼 카메라모듈을 세계에서 가장 먼저 선보인 사례가 대표적이다. 2020년에는 센서 시프트 손떨림 보정기능을 적용한 트리플 카메라모듈의 세계 첫 양산에도 성공했다.

LG이노텍은 2017년 세계 최초 스마트폰용 3D센싱모듈 양산에 성공한데 이어 고난도 혁신기술을 적용한 신제품을 지속 개발해냈다. 문 전무는 "이번 수상으로 LG이노텍의 광학솔루션사업 성과와 경쟁력을 인정받게 돼 매우 기쁘다"며 "혁신기술로 고객을 감동시킬 수 있는 초정밀, 초슬림, 고성능 제품을 한발 앞서 선보여 나가는데 주력할 것"이라고 말했다.

