전국 인터넷윤리체험관 협업…국민 참여 콘텐츠 발굴

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 인터넷 이용자 간 배려와 존중의 이용문화 확산을 위해 ‘2021 아름다운 인터넷세상 주간’ 행사를 오는 6일부터 10일까지 닷새 동안 개최한다고 5일 밝혔다.

올해 행사는 온·오프라인 방식으로 '아름다운 인터넷 세상은 나로부터 ? 디지털 앤 미(Digital & Me)'라는 슬로건으로 진행된다.

서울과 부산 등 전국 인터넷윤리체험관 6개소와 협업해 유아동 대상 맞춤 캠페인을 진행하고 기념품도 제공한다.

아인세 주간을 대표하는 ‘인터넷 윤리대전’ 시상식은 행사 넷째 날인 12월 9일 개최한다. 국민이 직접 기획·제작에 참여한 우수 콘텐츠를 발굴하고 인터넷 윤리교육홍보 활동에 기여한 유공자들에게 표창장을 수여한다.

