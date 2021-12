[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 3일 본청 공감홀에서 주민참여예산위원과 지역추진단, 교육지원청 예산담당자를 대상으로 연수를 개최했다.

이번 연수는 교육 정책과 주민참여예산 제도에 대한 이해를 높이고 주민참여예산위원과 지역추진단의 원활한 소통을 위해 마련했다.

특히 내년 주민참여예산 제도 운영과 참여예산 활성화를 중점으로 다뤘다.

주민참여지역추진단은 교육청 위주로 운영되는 한계를 극복하고 지역사회의 적극적인 참여를 끌어내기 위해 결성됐으며, 주민참여 제안사업 발굴과 지역 현안 논의 등을 이어가고 있다.

박종훈 교육감은 “경남교육청은 도민의 직접 참여를 폭넓게 보장하고 진정한 교육자치의 완성을 위해 주민참여예산 확대에 더욱 노력하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr