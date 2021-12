10월 전국 주택 '인허가·착공' 늘고 '분양·입주' 감소

올해 10월 전국 주택 인허가와 착공 실적은 전년 동기 대비 늘어난 반면, 분양과 입주(준공) 실적은 감소한 것으로 나타났다.

국토교통부가 3일 발표한 주택 통계에 따르면 지난 10월 누적 주택 인허가실적은 전국 40만5704호로 전년 동기(32만6237호) 대비 24.4% 증가했다.

수도권은 20만3823호로 18.8%, 지방은 20만1881호로 30.6% 늘었다. 유형별로 살펴보면 전국 아파트는 30만6543호로 28.7% 증가했고, 아파트 외 주택은 9만9161호로 12.6% 증가했다.

착공도 늘었다. 10월 누계 주택 착공실적은 전국 45만1134호로 전년 동기(38만2888호)와 비교해 17.8% 증가한 것으로 조사됐다.

수도권(22만6220호)과 지방(22만4914호) 모두 각각 13.9%, 22.1% 늘었다. 전국 아파트는 34만4048호로 15.5% 증가했으며 아파트 외 주택(10만7086호)은 25.9% 증가했다.

반면 분양과 입주 실적은 주춤하는 모습이다. 공동주택 분양실적은 전국 25만4779호로 집계돼 전년 동기(26만592호) 대비 2.2% 감소했다. 수도권이 11만6301호로 14.2% 감소한 가운데, 지방은 13만8478호로 10.8% 증가했다.

일반분양(19만1696호)은 5.3% 소폭 늘었고, 임대주택은 3만3696호로 전년 동기 대비 39.3% 급증했다. 조합원분은 2만9387호로 45.9% 급감했다.

누적 주택 입주실적은 전국 32만3229호로 17.1% 줄었다. 수도권(19만841호)과 지방(13만2388호) 모두 7.7%, 27.8% 각각 감소했다. 전국 아파트는 입주는 24만3629호로 21.7% 감소했으며, 아파트 외 주택은 7만9600호로 0.6% 증가했다.

