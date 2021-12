産銀, 소외계층 대상 '사랑의 김장 나누기' 행사 실시

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 2일 '2021 사랑의 김장 나누기' 행사를 실시했다고 밝혔다.

지난 2008년부터 시작한 '사랑의 김장 나누기' 행사는 산은과 서울시 새마을회가 매년 공동으로 개최해 김장배추, 고춧가루, 소금 등 신토불이 우리 농산물로 만든 김장김치를 지역사회 이웃들에게 전달하는 대표적인 사랑 나눔 행사다.

이날 열린 행사는 코로나19 장기화로 비대면으로 진행됐다. 우리 농산물로 만든 김장김치를 구매해 산은 결연시설 11곳과 영등포구 독거어르신 등 서울지역 25개구 소외계층 1200가구에 정성이 담긴 김장김치를 전달했다.

또한 '1사 1촌' 자매결연을 맺고 있는 강원도 철원군 소재 양지리 마을에서 수확한 ’올해 햅쌀'도 함께 준비해 중증 장애아동들이 생활하고 있는 암사재활원 등 결연시설에 전달했다.

산은 관계자는 "앞으로도 나누는 손길, 따뜻한 세상을 위해 지속적인 이웃사랑을 실천하겠다"고 전했다.

