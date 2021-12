원스토어, 스튜디오웨이브와 IP 공동 개발 나선다

[아시아경제 구은모 기자] 원스토어가 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(wavve)의 콘텐츠 개발 자회사 스튜디오웨이브와 지식재산권(IP) 공동 개발 협약을 체결했다고 2일 밝혔다. 두 회사는 함께 개발한 IP의 웹툰, 웹소설, 영상화 등 콘텐츠 제작을 추진하고 국내외 유통을 위한 협력에 나선다.

원스토어와 스튜디오웨이브는 SK스퀘어의 플랫폼 및 콘텐츠 전략의 핵심 역할을 수행할 주요 기업인 만큼 관계사간 협력을 바탕으로 콘텐츠 경쟁력 강화와 신규 서비스 창출을 통한 시너지 극대화를 도모할 계획이다.

이번 업무협약을 통해 원스토어는 스튜디오웨이브가 기획한 영상물 시나리오를 기반으로 웹툰 및 웹소설을 제작, 스토리 콘텐츠 서비스 ‘원스토리’에 선보인다. 스튜디오웨이브는 원스토어가 보유한 웹툰·웹소설 IP를 영상 콘텐츠로 제작한다. 제작된 콘텐츠는 웨이브에 오리지널 콘텐츠로 제공된다.

아울러 스튜디오웨이브와 신규 IP 발굴을 위한 공모전도 추진한다. 원스토어는 2017년부터 매년 ‘웹소설 공모전’을 개최해 유망 작가 발굴과 오리지널 콘텐츠 개발에 적극 투자해 오고 있다.

원스토어는 이번 협약을 계기로 IP 기반의 콘텐츠 밸류체인 확장에 박차를 가한다는 전략이다. 원스토어는 앞서 지난 4월 국내 최대 장르 콘텐츠 출판사 로크미디어를 인수하고 예스24와 조인트벤처를 설립하며 콘텐츠 판권 확보는 물론 이를 영화, 게임 등 다양한 형태로 확장 및 재생산할 수 있는 기틀을 마련했다. 또한 최근 중국 1위 웹툰 플랫폼 ‘콰이칸’에 투자를 단행하며 글로벌 시장 진출을 위한 준비도 마쳤다.

이재환 원스토어 대표는 “세계적으로 불고 있는 ‘K-콘텐츠’ 열풍 속에 원천 IP를 활용한 원소스 멀티 유즈와 콘텐츠 유통의 밸류체인 확보가 성공의 조건이 됐다”며 “이번 협약을 통해 상호간의 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 세계 시장에서 성공하는 콘텐츠를 발굴하기 위해 함께 노력할 것”이라고 밝혔다.

