[아시아경제 장세희 기자]기상청은 1일 오후 6시를 기해 여수 등 전남 8곳에 발령했던 강풍주의보를 해제한다고 밝혔다.

해당 지역은 여수·순천·광양·고흥·완도·보성·장흥·강진이다.

전남동부 남해앞바다·전남서부 남해앞바다에는 풍랑주의보가 해제됐다.

