최근 13개국에서 델타형(인도) 변이보다 전염력이 센 오미크론(Omicron) 변이가 등장한 29일 인천국제공항 제1여객터미널에서 프랑크푸르트, 하바롭스크발 여객기를 이용한 승객들이 입국하고 있다. /공항사진기자단

