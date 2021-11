CJ올리브영, 온라인몰에 ‘2021 어워즈&페스타관’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 공식 온라인몰과 모바일 애플리케이션(앱)에 ‘2021 올리브영 어워즈&페스타관’을 오픈하고, 수상 상품을 공개했다고 29일 밝혔다.

어워즈관에서는 올해 헬스앤뷰티 시장의 현황과 전망을 한 눈에 확인할 수 있는 총 28개 부문, 134개의 수상 상품을 만나볼 수 있다. 이는 연간 올리브영이 판매한 4만2000여 개의 상품과 약 1억 건의 고객 구매 데이터에 기반해 선정한 것이다.

핵심 상품군을 추린 25개 정통 부문에서 100개 히트 상품을, 향후 성장이 기대되는 3개 트렌드 부문(클린뷰티, 헬시푸드, 라이징스타)에서는 34개 수상 상품을 엄선해 리뷰 코멘트와 함께 소개한다. 역대 수상 상품과 어워즈 히스토리도 확인 가능하다.

다음달 9일 공개되는 페스타관에서는 ‘랜선 투어’를 콘셉트로 오프라인 컨벤션 행사 내용을 온라인에서도 볼 수 있도록 구현할 예정이다. 보태니컬 가든(스킨케어), 미러 월드(메이크업), 버블 랜드(퍼스널케어), 액티비티 파크(헬스케어) 등 행사 내 주요 테마별 참여 브랜드 소개와 부스 위치 등을 확인할 수 있다.

올리브영 관계자는 “올리브영 어워즈는 트렌드 변화를 볼 수 있는 공신력 있는 지표이자, 스마트한 쇼핑 길라잡이”라며 “헬스앤뷰티 시장이 다양한 모습으로 변화하는 가운데 트렌드 변화에 발빠르게 대응하는 국내 중소기업 화장품 브랜드가 맹활약하고 있다”고 말했다.

