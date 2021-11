롯데푸드, 대학생 아이디어로 만든 '쉐푸드 한국식 냉동 파스타' 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 대학생들로부터 아이디어를 얻어 한국식 파스타 간편식을 출시한다.

롯데푸드는 대학생 마케터 아이디어를 바탕으로 기획한 ‘Chefood(쉐푸드) 냉동 파스타’ 신제품을 출시했다고 29일 밝혔다. 이번에 출시한 메뉴는 지역 특색 메뉴와 식재료를 재해석한 ▲춘천식 닭갈비 로제 파스타 ▲의성마늘 소시지 오일 파스타 총 2종이다.

이번 신제품은 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 대학생들의 아이디어로 출발했다. 롯데푸드 대학생 마케터 히든서포터즈 19기 ‘히든하우스’ 팀은 신메뉴 제안 프로젝트에서 ‘젊은 전통’이라는 콘셉트를 제안했다. 최근 MZ세대 사이에서 확산되고 있는 전통에 대한 긍정적인 인식과 이를 재해석해 즐기는 트렌드를 포착한 것이다. 이를 바탕으로 지역 특색 음식을 활용한 한식 파스타를 기획해 제품화로 이어졌다.

롯데푸드는 젊은 전통이라는 콘셉트를 충실히 담아내기 위해 모던민화 예술가 ‘루씨쏜’ 작가와 협업을 진행했다. 루씨쏜 작가는 전통민화를 현대적인 감성으로 재해석한 작품을 선보이며 민화의 대중화를 위한 적극적인 활동을 펼치고 있다. 이번 협업으로 각 메뉴와 어울리는 스토리가 담긴 작품을 패키지 전면에 삽화했다. 제품 뒷면에는 작품을 보다 풍부하게 즐길 수 있도록 민화적 의미에 대한 해설을 실었다.

쉐푸드 춘천식 닭갈비 로제 파스타는 고추장과 생크림이 조화를 이룬 한국식 로제소스와 닭다리살과 고구마로 만든 춘천식 닭갈비가 어우러진 메뉴다. 쉐푸드 의성마늘 소시지 오일 파스타는 올리브 오일 소스와 한국적인 풍미를 더해주는 의성마늘을 조합했다.

한편, 히든하우스 팀은 신제품 마케팅을 위해 MZ세대만의 아이디어도 제안했다. 로제소스를 강조하기 위해 단어를 ‘임금을 사로잡다’는 뜻의 한자 ‘로제(擄帝)’로 재미있게 풀어냈다. 롯데푸드는 이를 반영해 임금을 사로잡는 새로운 맛의 국수 탄생기를 담은 인스타툰과 댓글 공모전 이벤트를 준비했다. 두 콘텐츠는 롯데푸드 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

롯데푸드 관계자는 “식품을 포함해 넓은 영역에서 전통을 재해석한 일명 ‘전통힙’ 제품과 콘텐츠를 활용하고 있다“며 “앞으로도 지역 특색 메뉴를 활용한 신제품을 지속적으로 기획할 예정”이라고 설명했다.

