“MZ세대는 신상부터 산다”…CU, 신상품 구매 비중↑

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 편의점에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 신상품 구매 비중이 크게 증가하고 있다.

29일 CU에 따르면 최근 10년 간 신구(新舊) 상품들의 매출을 분석한 결과 전체 매출에서 신상품들이 차지하는 비중은 2012~2016년 13.7%에서 2017~2021년 18.3%로 증가했다. 이는 편의점 고객 5명 중 1명은 신상품을 구매한다는 뜻으로 새로운 제품에 대한 모험 구매가 늘어나고 있는 것으로 분석된다. 신상품 구매 연령대별 비중을 살펴보면 20대와 30대는 각각 41.4%, 35.5%로 가장 높은 민감도를 보였다. 이어 40대는 14.0%, 10대는 5.6%, 50대 이상은 3.5% 순이었다.

신상품 구매 확대로 편의점 매출 지형도 바뀌었다. 과거 5년 동안 전체 매출의 80%를 약 830개 제품이 차지했다면 최근 5년 동안은 1000여개로 증가했다. 신상품의 흥행으로 점포 매출에 기여하는 상품들의 수가 더욱 다양해지고 있는 것이다. 또한 CU에서 지난 3분기 마진율이 적은 담배의 매출 구성비는 작년 40.1%에서 올해 38.4%로 떨어졌고, 주류·스낵·유제품 등 가공식품 매출 구성비는 41.4%에서 44.3%로 증가했다.

BGF리테일 관계자는 “편의점은 트렌드의 반영이 가장 빠른 소비채널로서 새로운 변화를 원하는 MZ세대들로 인해 이전보다 신상품의 주목도가 매우 높아지고 있다”며 “CU만의 뛰어난 신상품 발굴을 위해 상품, 영업, 마케팅 등 다양한 부서들의 협업을 통해 마케팅 혁신 프로젝트를 진행하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr