GH·DL이앤씨 컨소시엄, 다음달 '안양 어반포레 자연& e편한세상' 분양

[아시아경제 김민영 기자] 경기주택도시공사(GH)와 DL이앤씨 컨소시엄은 다음달 경기 안양시 만안구 안양동의 안양 냉천지구 주거환경개선사업을 통해 '안양 어반포레 자연& e편한세상'을 분양한다고 26일 밝혔다.

단지는 지하 3층~지상 29층, 18개동, 총 4개 블록 2329가구로 조성된다. 이 중 토지등소유자 물량과 임대 물량을 제외한 3개 블록 전용면적 46~98㎡ 1087가구를 일반 분양으로 공급한다.

단지는 반경 1km 거리에 지하철 1호선 안양역과 명학역이 있는 더블 역세권이다. 이 노선을 이용하면 지하철 1·4호선, 경의중앙선, 공항철도 환승역인 서울역까지 40분 내로 이동할 수 있다.

수도권 제1순환고속도로 평촌IC, 제2경인고속도로, 서해안고속도로, 영동고속도로 등 주요 도로가 가까워 서울 및 광역으로의 차량 이동이 편리하다.

인근에 이마트 안양점, 엔터식스 안양역점, 2001아울렛 안양점, 롯데 시네마 안양일번가점을 비롯해 안양 최대 상권인 안양일번가 등 생활 편의시설도 가깝다. 아울러 반경 1km 내에 안양초, 신안초, 근명중, 신안중, 신성중, 신성고, 근명고 등 다수의 초·중·고교가 밀집돼 있다.

안양 어반포레 자연& e편한세상은 C2 하우스가 적용된다. C2 하우스는 다양한 고객의 취향을 반영하기 위해 최소한의 내력벽 구조만 남겨둔 가변형 구조로 설계되며 방과 방 사이는 물론 거실과 방 사이의 벽체를 허물어 집 구조를 자유롭게 바꿀 수 있다.전 세대가 일조 및 채광에 최적화된 남향 위주로 배치됐다. 전용면적 59㎡A, 74㎡A, 84㎡A의 경우 4Bay 판상형 구조로 설계돼 환기가 용이하다.

안양 어반포레 자연& e편한세상의 주택전시관은 다음달 개관할 예정이며 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

