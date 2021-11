[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교는 2021학년도 현장실습 수기공모전 시상식을 지난 24일 개최했다.

최우수상은 우주성(국제통상학과 4학년), 우수상은 이효정(국제물류학과 3학년) 외 1명, 장려상은 이장언(건축공학과 4학년) 외 4명이 받았다.

동명대 황중기 현장실습지원센터장은 “현장 실습으로 자신의 진로를 탐색하고 산업체와 지역사회의 기술과 문화를 경험해 보는 시간이 됐길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr