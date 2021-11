쿠바 여성 폭로 "20년 전 16세 나이로 마라도나에게 성폭행 당해"

[아시아경제 권재희 기자] 아르헨티나의 축구 영웅 고(故) 디에고 마라도나로부터 성폭행을 당했다고 주장한 여성이 나타났다.

이 여성은 마라도나와 20년 전 연인관계였지만, 정식으로 사귀기 전 마라도나로부터 성폭행을 당했다고 주장했다.

22일(현지시간) AFP통신에 따르면 쿠바인인 마비스 알바레스(37)는 아르헨티나 부에노스아이레스에서 기자회견을 열고 2001년 당시 40살의 마라도나가 16살이던 자신을 쿠바 수도 아바나의 한 병원에서 성폭행했다고 폭로했다.

당시 마라도나는 약물중독 치료를 위해 쿠바에 머물다 알바레스를 알게 됐다고 한다.

알바레스는 앞서 미국 내 스페인어 언론사들과 인터뷰에서 마라도나로부터 여러 피해를 겪었다고 주장한 바 있다.

그는 문제의 성폭행 이후 마라도나와 아르헨티나 부에노스아이레스로 여행을 갔을 때에는 석 달 동안 강제로 호텔 방에 갇혀 있었으며, 이 기간 가슴 성형 수술을 강요받았다고 주장했다.

마라도나가 자신에게 의존하게 만들겠다며 자신에게 코카인 사용을 종용했고, 신체적 학대를 가하기도 했다고 덧붙였다.

다만 알바레스는 그 이후에는 몇 년 동안 마라도나와 동의 하에 연인 관계를 맺었다고 전했다.

이같은 보도가 나오자 아르헨티나의 시민 단체 '평화 재단'이 알바레스의 감금과 폭행·구타 피해 등에 대한 고소장을 제출했고 당국의 조사가 진행 중이다.

당사자인 마라도나는 지난해 11월 심장마비로 사망해 마라도나의 당시 수행원들이 피소됐다. 수행원들은 의혹을 전면 부인하고 있다.

알바레스는 지난주 아르헨티나 법정에서 사건에 대해 증언하기도 했다.

이날 기자회견에서 알바레스는 당시 마라도나와의 관계에 대해 "마라도나가 피델 카스트로와 친했다"며 "쿠바 정부가 관여되지 않았다면 우리 가족이 그런 관계를 절대 받아들이지 않았을 것"이라고 증언했다. 이어 "가족도 그 관계를 받아들이도록 강요받은 것"이라고 말했다.

알바레스는 이런 의혹을 제기하고 나선 이유에 대해 "모든 여성, 모든 범죄 피해 여성을 돕기 위해서"라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr