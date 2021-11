문화재수리공사 입찰 간소화…조달청 “적격심사 서류제출 생략”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 문화재수리공사 입찰이 간소화된다. 그간 까다롭게 진행돼 온 입찰과정을 두고 높아진 업계의 간소화 요구를 반영하면서다.

조달청은 내달 6일부터 문화재수리공사의 적격심사 서류제출을 생략한다고 22일 밝혔다.

이는 조달청의 나라장터와 문화재수리협회의 문화재수리 종합정보시스템을 연계하면서 가능해졌다.

이 같은 내용의 정보시스템 구축으로 연간 3500여명에 이르는 문화재수리공사 입찰자는 별도의 심사서류를 제출하지 않아도 돼 2억원 상당의 입찰비용을 절감할 수 있게 된다.

또 조달청은 심사기간 단축 등 업무에 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대한다.

조달청 백승보 시설사업국장은 “이번 시스템 구축으로 문화재수리업체가 쉽고 편리하게 입찰에 참여 할 수 있을 것으로 기대한다”며 “조달청은 앞으로도 시설공사 입찰에 참여하는 업체의 불편함을 해소할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

