강진아트홀, 대한민국 대표 비보이 ‘진조크루’ 공연

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진아트홀 대공연장에서 오는 26일 오후 7시 대한민국을 대표하는 비보이 ‘진조크루의 리듬 오브 코리아’ 공연이 화려하게 펼쳐진다.

22일 강진군에 따르면 진조크루는 비보이 50년 역사상 세계 최초로 5대 메이저 대회를 석권하며 그랜드슬램을 달성하고 전 세계를 무대로 태극기를 펼치며 국위선양하고 있는 대한민국 대표 그룹이다.

약 50여 개국의 외교 수교 기념 공연을 진행하며 타국과의 성공적인 우호 증진의 장을 마련함과 동시에 대한민국의 위상을 크게 높이고 세계적으로 인정받은 실력을 바탕으로 모든 연령층의 전 국민이 쉽게 참여하고 즐길 수 있는 다양한 문화콘텐츠를 기획·제공하고 있다.

이번 공연은 전통과 현대를 주제 그리고 다양한 즐거움을 위한 다채로운 콘텐츠로 한국 전통과 현대 그리고 동서양의 조화를 주제로 제작된 프로그램으로 전통의 아름다움과 현대 다이나믹함을 비보이와 국악으로 재해석한 작품을 보여준다.

또 비트박스와 K-pop 그리고 창의적인 콜라보레이션 공연까지 다양한 콘텐츠를 통해 보고 듣고 소통할 수 있는 다채로운 즐거움을 선사한다.

공연은 문화체육관광부 ‘문화가 있는 날 공모사업’으 한국문화예술회관연합회와 강진아트홀이 주관한다. 오는 25일 강진아트홀 매표소에서 무료 초대권을 배부하며 자세한 공연 관람 문의는 강진아트홀로 하면 된다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr