경남콘텐츠코리아랩, 콘텐츠 창작자 실무역량 강화를 위한 온라인 강의 ‘콘숑클래스’ 오픈

콘텐츠 기획부터 저작권, 라이브 커머스까지 8개 과정 전문 강의 제공

‘경남콘텐츠코리아랩(이하 경남CKL)’이 콘텐츠 창작자의 실무역량 강화를 위한 분야별 전문강의를 마련했다.

2021 경남CKL 콘텐츠 톡톡 프로그램 ‘콘숑클래스’는 8개 과정의 온라인 강의로 구성된다. △라이브 커머스의 이론부터 실습까지 진행하는 ‘라이브/E-커머스’ △크라우드 펀딩의 전략적인 활용을 위한 ‘크라우드 펀딩’ △사례로 살펴보는 ‘로컬 콘텐츠’ △정부지원 사업 합격을 위한 노하우를 전수하는 ‘사업계획서’ 등이다.

△브랜딩부터 실무까지 다루는 ‘마케팅’ △창작물의 권리 보호를 위한 ‘지적재산권/저작권’ △문화 콘텐츠 창업 사례와 노하우를 살펴보는 ‘창업 교육’ △스타트업의 아이템과 비즈니스 모델, 투자 유치를 돕는 ‘콘텐츠 기획/트렌드’ 등 콘텐츠 창작자와 예비/초기 창업 기업에 필요한 강의도 마련되어 있다.

모든 과정은 해당 분야에서 실무 경험을 쌓은 전문가가 진행한다. 수강 기간은 2021년 11월 22일(월)부터 2022년 3월 1일(화)까지 총 100일간으로, 과정당 4차시로 진행된다.

경남CKL 관계자는 “각 분야 전문가가 참여한 콘숑클래스가 콘텐츠 창작자의 실무 역량을 강화하고 아이디어를 발굴하는 데에 도움을 줄 것이다”라며 “관심 있는 사람은 누구나 무료로 수강할 수 있으니 많은 참여를 바란다”라고 전했다.

콘숑클래스 참여는 경남CKL 홈페이지에 회원으로 가입한 후, 온라인 교육 메뉴를 통해 신청할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr