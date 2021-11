대구 '달서 롯데캐슬 센트럴스카이' 12월 분양

롯데건설은 대구 달서구 본동 743번지 일대에 들어서는 주거복합단지 '달서 롯데캐슬 센트럴스카이'를 12월 중 분양한다고 22일 밝혔다. 롯데건설은 롯데백화점과의 협업을 통해 업계 최초로 백화점(대구 롯데백화점) 내 견본주택을 개관한다.

단지는 총 3개 동, 지하 5~최고 48층 규모로 지어지며 아파트481가구(전용 84㎡), 오피스텔 48실(전용 84㎡) 총 529가구가 공급된다.

단지 주변에 위치한 구마로를 이용하면 대구 최대규모의 산업단지인 성서산업단지로 쉽게 진입할 수 있다. 또한 와룡로를 통해 달서구 도심에 해당하는 감삼동·용산동 일대로 빠르게 이동할 수 있다. 남대구IC를 이용하면 중부내륙고속도로 지선으로 수월하게 진입할 수 있다.

올해 12월 개통을 앞두고 있는 'KTX 서대구역'의 수혜도 예상된다. 이 역사는 향후 SRT와 KTX, 대구권 광역철도, 대구산업선이 모두 연결된다. '대구∼광주 간 달빛내륙철도(계획)'와 '대구 경북통합신공항 연결철도(계획)' 등도 이 곳을 통과할 예정이다.

감천초교와 감천초 병설유치원이 근거리에 있어 안전한 통학이 가능하다. 효성중과 효성여고, 대건고, 대구예담학교, 대구공업대학교 등도 인접해 있으며, 대구 달서구의 명문고로 알려진 영남고도 가까이에 있다. 66만여㎡ 면적의 학산공원도 도보거리에 있다.

