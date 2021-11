무안군, 하반기 공간정보시스템 활용·보안 관리 교육

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 최근 군청 전산 교육장에서 신규임용 공무원을 대상으로 공간정보시스템 활용법과 보안관리 교육을 했다.

18일 군에 따르면 공간정보시스템은 지적도면, 항공사진, 용도지역 지구 관리, 도로 점용·굴착 등 인허가 시 도로와 지하 시설물 관리, 토지 관련 속성정보, 공시지가나 도시계획 저촉 여부를 신속히 볼 수 있는 시스템이다.

이번 교육은 공간정보통합시스템 소개와 활용법 실습, 공간정보 생성에 따른 목록관리·보관과 자료제공 방법, 공간정보 보안담당관 지정관리, 공간정보 외주 용역 시 보안대책 마련 사항, 지하 시설물 관리 등 공간정보의 생성, 관리, 파기 절차 등에 대한 강의로 진행됐다.

교육을 들은 한 신규공무원은 “내비게이션, 생활정보 앱 등에서 지도정보를 쉽게 접할 수 있었으나 이번 교육을 통해서 공개, 비공개, 공개 제한 등 공간정보 수집관리의 중요성을 알게 됐다”며 “앞으로 업무를 수행하면서 정보관리에 철저히 하겠다”고 말했다.

무안군은 매년 2회에 걸쳐 신규 공무원과 인사이동에 따른 공간정보 취급 공무원들에게 공간정보시스템 활용법과 보안 교육을 실시하고, 연 1회 이상 보안점검을 시행하는 등 공간정보 보안 관리에 최선을 다하고 있다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr