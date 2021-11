소노펫클럽앤리조트, '소노펫 코인' 도입…"여행 재미 더한다"

[아시아경제 김유리 기자] 소노펫클럽앤리조트는 소노펫클럽앤리조트 내에서 사용할 수 있는 전용 화폐 '소노펫 코인'을 제작했다고 18일 밝혔다. 소노펫 마스터들이 반려동물들에게 응원, 칭찬, 보상, 축하, 격려 등의 의미로 증정하고, 고객은 코인을 모아 소노펫 식음 서비스, 반려동물 제품 구매, 소노펫 객실 숙박 등을 무료로 즐길 수 있는 프로모션이다.

소노펫 코인은 반려동물의 꿈과 희망을 상징하는 소노펫의 캐릭터 '소냐르'가 전면에 새겨진 1페트(Pet)와 10Pet 코인 두 가지로 제작됐다. 1Pet(1500원 상당의 가치)부터 최대 200Pet(100만원 상당의 가치)까지 정해진 코인 가치 기준에 매칭되는 서비스, 선물, 숙박 등 혜택을 선택해 누릴 수 있다.

회사 측은 "소노펫 코인을 통해 소노펫 직원들은 반려동물과 보호자를 단순히 고객으로 응접하는 차원을 넘어 보다 세심하게 관찰하고, 케어하고, 소통함으로써 끈끈한 유대관계를 맺을 수 있게 될 것"이라며 "고객은 각종 미션과 이벤트, 프로모션에 참여하며 재미와 감동을 느끼고 코인으로 보상과 선물을 받음으로써 소노펫에서의 여정을 더욱 특별하게 추억할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

소노펫 코인은 객실 체크인 시 1Pet, 비 오는 날 보너스 1Pet이 프런트 데스크에서 지급되며 총지배인과 펫 마스터들이 고객들과 소통하며 응원, 칭찬, 보상, 축하, 격려가 필요한 때마다 1Pet씩 부여한다. 명랑 운동회, 행동 상담, 어질리티 클래스, SNS 이벤트, 행사, 파티 등 다양한 소노펫 액티비티 참여 시에도 소노펫 코인을 획득하거나 사용할 수 있다. 소노펫 코인 프로모션은 11월 소노펫 비발디파크를 시작으로 내년에는 소노펫 고양까지 확대 운영된다.

선물로 교환을 원할 시에는 소노펫 비발디파크 1층의 소노펫 코인존을 방문해 전시된 제품들을 직접 보고 선택, 프런트 데스크에서 교환할 수 있다. 200Pet 획득 시에는 정상가 100만원 상당의 소노펫 골드 객실 숙박권을 받게 된다. 소노펫 골드 객실은 3개의 침실과 거실, 주방 및 다이닝 공간, 2개의 욕실로 구성된 최상위 스위트룸이다. 12월부터는 소노펫에서 모은 코인을 넣고 강아지 발로 버튼을 눌러 랜덤으로 깜짝 선물을 뽑을 수 있는 '소노펫 럭키 버블' 벤딩 머신도 추가로 만날 수 있다.

