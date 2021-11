[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '타짜'가 개봉 15주년을 맞아 다음달 1일 재개봉한다.

18일 CJ ENM은 최동훈 감독의 '타짜'가 디지털 리마스터링 버전으로 12월 1일부터 상영된다고 밝혔다.

2006년 개봉한 '타짜'는 타고난 승부사 고니가 도박판의 설계자 정마담과 전설의 타짜 평경장을 만난 후 도박판에 인생을 건 타짜들과 펼치는 짜릿한 한판 승부를 그린 영화다. 당시 청소년 관람불가 등급에도 불구하고 684만 명의 관객수를 기록하며 관심을 받았다.

아울러 최동훈 감독이 '도둑들', '암살' 최동훈 감독이 데뷔작 '범죄의 재구성' 이후 선보인 두 번째 작품이다.

최근 '타짜'는 온라인 상에서 "마포대교는 무너졌냐", "묻고 더블로 가" 등 대사가 화제를 모으며 다시 관심을 받기도 했다.

