[아시아경제 임혜선 기자] 대상은 온라인 전문 브랜드 집으로온(ON)이 '마늘·냉채 순살족발'을 출시한다고 18일 밝혔다.

‘마늘·냉채 순살족발’은 배달 인기 메뉴인 족발을 최근 취식 트렌드에 맞춰 다양한 타입으로 즐길 수 있도록 한 제품이다. 마늘 소스와 냉채 소스가 동봉돼 있어 취향에 따라 족발에 알싸한 마늘 소스를 얹어 먹거나 야채, 해파리, 소면 등과 새콤한 냉채 소스를 버무려 먹을 수 있다.

100% 국내산 돈육 뒷다리살을 사용해 식감이 부드러우면서도 쫄깃하다. 생강, 둥글레, 흑후추, 계피, 진피, 팔각향, 월계수잎, 정향 등 8가지 향신료를 함께 넣고 삶아 돼지고기 특유의 잡내를 잡았다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr