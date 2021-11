걸어서 출퇴근, 시민 삶을 혁신한다 … 부산시, ‘부산 콤팩트타운’ 추진

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 직장과 집이 같은 건물에 있거나, 같은 단지에 있거나.

시민 삶의 질을 높이기 위해 부산시가 주거와 업무시설을 한 곳에 모으는 혁신적인 프로젝트에 뛰어들었다.

부산시가 ‘15분 도시 부산’ 비전의 핵심 가치를 실현하기 위해 직장과 주거를 통합하는 ‘부산 콤팩트타운’ 조성한다고 18일 밝혔다.

부산 콤팩트타운은 일자리와 주거가 15분 일상 생활권 내에서 이뤄지도록 업무시설과 주거시설을 개발하는 것이다.

부산시는 2030년까지 ▲고도심권역 ▲낙동강·서부권역 ▲제2 센텀·동부산권역 ▲북항·동천 권역 ▲원도심 권역으로 권역을 나눠 권역별 1곳 이상 시내 5곳 이상 콤팩트타운을 조성할 계획이다.

사업은 단일건물에 주거와 업무시설이 함께 조성된 직장·주거 통합 건물형과 주거시설이 2동 이상 단지를 이룬 직장·주거 통합 단지형 2가지를 시행한다.

후보지로 발굴된 곳은 해운대구 한진 CY 부지, 동구 지방국토관리청, 강서구 원예시험장, 사상구 삼락중학교, 북항 재개발과 중구가 추진하고 있는 용두산공영주차장 부지이다.

박형준 부산시장은 “직장과 주거 통합으로 세대별, 계층별 맞춤형 주거를 지원해 시민 삶의 질이 향상된 부산을 만들겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr