이마트, 개점 28주년 두 번째 행사…딸기·방어 ‘할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 24일까지 창립 28주년을 맞아 겨울철 과일·수산의 대표 상품인 딸기와 방어회를 할인 판매한다고 18일 밝혔다.

지난해 겨울 신선 전체 1위 상품으로 떠오른 딸기 시즌 첫 행사를 평년 대비 3주 빠르게 선보인다. ‘수줍은 딸기’를 신세계포인트 적립 시 4000원 할인된 가격에 판매한다. KB국민카드로 결제 시 딸기 전 품목 10% 추가 할인이 적용된다. 지난해 동기간 판매 가격대비 40% 이상 저렴한 수준이며, 이마트는 이번 행사를 위해 평소 2~3주 판매 물량인 70톤을 기획했다.

국산 방어회도 신세계포인트 적립 시 정상가 대비 5000원 할인된 가격에 판매한다. 이마트는 지난 7월부터 강원도 고성과 경북 울진 일대를 돌며 방어 어가·축양장 사전 기획과 평시 한달 판매 물량인 25톤 대량 매입을 통해 가격 인상을 지난해 동기간 대비 16% 수준으로 최소화할 수 있었다.

금·토·일 단 3일간 초특가 기획 상품과 인기 가공·생활용품을 1+1, 최대 50% 할인판매하는 'e날특가' 행사도 진행한다. 대표 상품으로 이마트는 후라이드 치킨을 5000원 미만 초특가로 기획했다. 동물복지 계란 전 품목, 블랙앵거스 소고기 전 품목을 30% 할인된 가격에 판매한다.

이마트 관계자는 “3주간 진행되는 이마트 28주년 기념 고객감사행사 2주차를 맞아 겨울 제철 먹거리와 금토일 주말 특가 행사를 기획했다”며 “앞으로 남은 행사에서도 풍성한 고객 혜택을 통해 집밥 물가 안정 기여를 위해 노력하겠다”고 말했다.

