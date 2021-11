경기도농수산진흥원 '메가쇼2021 시즌2' 홍보관 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원이 이달 18일부터 21일까지 고양 킨텍스 1전시장 3ㆍ4ㆍ5홀에서 열리는 '메가쇼 2021 시즌2'에 참가한다.

메가쇼 2021 시즌2는 '수도권 600만 주부들의 핫 플레이스'라는 슬로건(slogan)으로 생활, 음식, 주방용품 등을 전시ㆍ판매하는 소비재 박람회다.

1000개 업체들이 1500부스를 개설한다. 오프라인 판매점 '4일 상점', 바이어 구매 플랫폼 '바나나 라운지' 등으로 진행된다.

도내 30개 업체가 참여하며 도 농수산진흥원은 총 32개의 홍보ㆍ판매관(경영체 30개, 도 농식품관 2개)을 운영한다.

경기농촌융복합산업(6차산업) 인증 경영체와 G마크(경기도 우수 농산물) 인증 상품, 도내 사회적 경제ㆍ청년농부ㆍ전통주 생산 경영체 등이 참가할 예정이다.

업체들은 김장에 사용할 고춧가루, 제철을 맞은 가평 잣, 경기미로 만든 떡, 화성 송산 포도, 방울토마토, 복숭아 말랭이, 오미자 가공식품 등 고품질의 경기도 대표 농산물과 농산물로 만든 가공식품을 선보인다.

관람객의 흥미를 높이기 위한 행사도 진행된다.

진흥원이 운영하는 농수산식품 온라인몰 '마켓경기'를 '찜'하면 숫자 공을 뽑을 수 있는 에어볼 게임에 참여할 수 있다. 에어볼에 적혀 있는 숫자에 따라 박람회 참가업체 상품을 증정품으로 받을 수 있다.

안대성 도 농수산진흥원장은 "이번 박람회 참가가 도내 우수 경영체 상품들을 전국에 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 기대감을 내비쳤다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr