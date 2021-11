동대문구, 다가구주택 등 상세주소 부여 원스톱서비스 실적 서울시 1위

동대문구, 정부합동평가 목표량 270% 초과한 909건 달성…25개 자치구 중 1위... 동·층·호수 없는 다가구주택 현장서 상세주소, 주민등록표(등·초본) 정정 신청…관공서 방문 없이 처리

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 올해 주민 불편을 해소하기 위해 ‘다가구주택 등 상세주소 부여 원스톱서비스’를 적극적으로 추진한 결과 정부합동평가 목표량의 270%를 초과한 909건을 부여, 서울시 25개 자치구 중 1위를 차지했다.

구는 원룸·다가구주택 등의 소유자 또는 임차인의 신청을 받아 상세주소를 부여하고 주민등록표(등·초본)까지 한 번에 정정해주는 ‘다가구주택 등 상세주소 부여 원스톱서비스’를 추진하고 있다.

구는 지역내 9768동에 상세주소를 부여하기 위한 5개년 계획을 수립, 올해 신설동, 전농동 소재 1433동에 대한 상세주소 원스톱서비스를 추진했다.

상세주소 제도는 다가구주택 등에도 아파트 등 공동주택처럼 도로명주소의 건물번호 뒤에 동·층·호를 부여, 법정주소로 사용하는 것이다. 그동안 응급상황 발생 시 위치확인이 어려워 신속한 대처가 어렵고, 우편물이 분실되는 등 문제를 겪었던 다가구주택에 거주하는 구민들은 상세주소 부여로 불편을 해소할 수 있게 됐다.

특히 구는 상세주소 부여 신청을 위해 구민이 구청, 해당 동 주민센터를 차례대로 방문, 주민등록표 정정을 신청해야 하는 기존 방식의 불편을 해소하고자 원스톱서비스를 제공하고 있다.

구청 담당자는 현장을 방문, 거주자에게 상세주소 부여 신청서에 주민등록 주소정정 동의를 받는다. 이 과정을 통해 구민은 상세주소 부여와 주민등록표 정정까지 한 번에 정리할 수 있게 됐다.

구는 상세주소 부여를 받은 구민을 대상으로 상세주소 사용을 독려하기 위해 상세주소판을 제작·배포할 계획이다.

상세주소 부여와 관련된 자세한 사항은 동대문구청 부동산정보과로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “구민들의 편의 증진을 위해 상세주소 부여와 주민등록표 정정을 원스톱으로 처리할 수 있도록 개선했다”며 “안전과 편의를 위해 많은 구민들이 상세주소 부여 서비스를 신청·활용하시길 바란다”고 밝혔다.

