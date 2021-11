4·16민주시민교육원, 누리집 개편

[아시아경제(안산)=이영규 기자] 4ㆍ16민주시민교육원이 누리집을 개편했다.

개편된 누리집은 휴대기기 중심으로 변화하는 인터넷 환경을 반영해 태블릿, 스마트폰 기기 등의 컴퓨팅 환경에서도 사용할 수 있도록 했다. 또 교육원에서 365일 개방하고 있는 '단원고 4ㆍ16 기억교실' 방문 예약, 교육프로그램 신청 기능을 새로 담았다.

이에 따라 사용자는 교육과정, 기록과 기억 메뉴를 통해 '단원고 4ㆍ16 기억 교실' 방문 등 다양한 프로그램을 이용할 수 있다.

경기도교육청 누리집에 모인 2400여 건의 추모글이 담긴 '0416우체통' 게시판도 이 곳으로 이관했다.

교육원은 추가로 4ㆍ16 세월호 의미와 민주시민 교육을 알리고 도민들과 소통하기 위해 네이버 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 통합 온라인 소통 채널도 함께 열었다.

전명선 4ㆍ16민주시민교육원장은 "이번 누리집 개편으로 도민들과 더욱 소통할 수 있게 됐다"며 "4ㆍ16의 의미 등 경기교육을 공유할 수 있는 소통창구가 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

4ㆍ16민주시민교육원은 2021년 4월 경기교육청 직속기관으로 개원했다. 교육원은 4ㆍ16의 의미를 성찰하고 실천하는 민주시민으로의 성장을 목표로 학생, 학부모 등을 대상으로 각종 민주시민교육 프로그램 등을 진행하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr