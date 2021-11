셀트리온제약, 3분기 영업이익 130억원…전년 동기대비 122%↑

[아시아경제 김흥순 기자] 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,400 전일대비 19,100 등락률 +16.15% 거래량 3,180,994 전일가 118,300 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 3분기 누적 매출·영업이익 지난해 뛰어넘어(상보) 外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株 close 은 올해 3분기 영업이익이 130억원으로 전년 동기 대비 122.3% 증가했다고 15일 밝혔다. 매출액은 같은 기간 909억원으로 38.8% 늘었다. 이에 따라 올해 3분기까지 누적 매출액과 영업이익은 각각 2751억9000만원과 392억7000만원으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 실적을 모두 뛰어넘은 수치다. 셀트리온제약의 지난해 매출액은 2355억원, 영업이익은 236억원이었다.

